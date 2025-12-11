Sem direito à greve, polícias protestaram. "PSP apresenta deficiências gritantes"

São 18h00 e os polícias, excluídos por lei do direito da greve, estão a uma curta distância de segundos a pé da residência oficial do primeiro-ministro – São Bento. São cerca de 100 e ali permanecerão menos de duas horas, a maior parte do tempo sem gritos ou cânticos ou apitos.

Ali estão, em conversas para o lado, para trás e para a frente, com cartazes e tarjas dos sindicatos a que estão filiados. Para um cego que ali passasse, poderia ser um dia normal a nível auditivo. Tão diferente do que escassos metros abaixo se ia passando na continuidade da rua, junto à escadaria do Parlamento. Mas isso é outra história.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nesta o foco ilumina os polícias, ali reunidos, que se juntaram para dizer que também contam nas alterações à lei do trabalho. “Palavra dada deve ser cumprida, isso não está a acontecer, a PSP apresenta um conjunto de deficiências gritantes estruturais, é importante dar passos e o que está a acontecer nas negociações em curso não está a responder a essa necessidade”, remata Paulo Santos, da ASPP, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (a associação que convocou esta manifestação).

As declarações aos jornalistas foram proferidas depois de uma reunião que rondou os 50 minutos no interior do centro governativo oficial. Uma reunião com o chefe de gabinete do primeiro-ministro, a quem foram apresentados (ou reapresentados) os pontos que ainda distanciam sindicatos e Governo no longo calvário de melhoria das carreiras. Querem uma revisão do esquema remuneratório – e não se entendem com o executivo e com a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.