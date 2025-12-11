Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Greve geral

“Tenho de trabalhar, senão estou feito ao bife”

11 dez, 2025 - 15:40 • Olímpia Mairos

No setor privado, em Chaves, o dia de greve geral está a ser de trabalho normal.

A+ / A-

A greve geral convocada para esta quinta-feira está a registar uma fraca adesão no que toca ao setor privado, em vários pontos do país, com muitos trabalhadores a optar por manter a rotina habitual. Em Chaves, por exemplo, o dia decorre com normalidade em diversos setores, do comércio à construção civil.

Marcelo Nobre, 32 anos, trabalha numa padaria e pastelaria e também faz distribuição. Garante que não aderiu à greve por desconhecer as reivindicações.

“Não aderi porque, simplesmente, não sei o que é que estão a reivindicar. Não costumo ver televisão. E depois, tenho de trabalhar, se não trabalhar estou feito ao bife, como se costuma dizer”, afirma.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Marcelo diz estar satisfeito com as condições de trabalho e não sentir necessidade de protestar.

“Neste momento com o meu trabalho, sim, não tenho queixas nenhumas, nem dos patrões. Escutei qualquer coisa sobre alterações à lei laboral, mas comigo não vão interferir em nada”, acrescenta.

No Café Sport, bem no centro de Chaves, a normalidade também impera. Fátima Santos, 59 anos, trabalha no local há cerca de quatro décadas e não aderiu à greve.

“Nunca fui habituada a estas coisas, fazer greve e assim, não concordo. Não estou preocupada com isso”, afirma.

No comércio local, o cenário repete-se. Fátima Pinto, 35 anos, considera a paralisação “injustificada” neste momento.

“Não se percebe, não tem jeito nenhum numa altura em que as negociações não terminaram estar a prejudicar o país com esta paralisação”, diz à Renascença.

Também no setor da construção civil não se verifica adesão à greve. Ao longo do dia, a Renascença percorreu várias obras em curso na cidade de Chaves, onde encontrou os trabalhadores a cumprir o horário normal, sem qualquer sinal de paralisação.

Nas construções visitadas, o ritmo manteve-se inalterado. Mário Silva, pedreiro, continuava esta manhã a assentar blocos na reconstrução de uma habitação.

“Se fizesse greve não ganhava o dia e o dinheiro faz-me falta. Além disso, também acho que isto não vai dar em nada”, comenta o trabalhador, que diz compreender os motivos da contestação, mas prefere “não arriscar perder rendimento”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)