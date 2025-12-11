“Tenho de trabalhar, senão estou feito ao bife”

A greve geral convocada para esta quinta-feira está a registar uma fraca adesão no que toca ao setor privado, em vários pontos do país, com muitos trabalhadores a optar por manter a rotina habitual. Em Chaves, por exemplo, o dia decorre com normalidade em diversos setores, do comércio à construção civil.

Marcelo Nobre, 32 anos, trabalha numa padaria e pastelaria e também faz distribuição. Garante que não aderiu à greve por desconhecer as reivindicações.

“Não aderi porque, simplesmente, não sei o que é que estão a reivindicar. Não costumo ver televisão. E depois, tenho de trabalhar, se não trabalhar estou feito ao bife, como se costuma dizer”, afirma.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Marcelo diz estar satisfeito com as condições de trabalho e não sentir necessidade de protestar.

“Neste momento com o meu trabalho, sim, não tenho queixas nenhumas, nem dos patrões. Escutei qualquer coisa sobre alterações à lei laboral, mas comigo não vão interferir em nada”, acrescenta.