Tiago Oliveira, da CGTP: "Estamos perante uma grande greve geral"

"O ataque é brutal, a greve é geral", entoavam às primeiras horas da manhã as dezenas de elementos do STRUP — o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, afetos à CGTP — sentados no chão, a impedir a entrada ou saída de autocarros da estação da Alta de Lisboa da Carris.

Sob forte presença policial, o piquete de greve lá verificava a saída de viaturas, para garantir que saiam apenas as previstas nos serviços mínimos. E como terá havido uma tentativa de colocar a circular mais autocarros do que o previsto, decidiram impedir a saída de pelo menos um desses veículos, sentando-se no chão.

Á mesma hora, Mário Mourão, o secretário-geral da UGT, marcava presença no mesmo protesto. Ainda havia necessidade de ser prudente, devido à falta de números de sectores como a educação, saúde e transporte. Ainda assim, havia uma expectativa.

Adesão a rondar os 80 a 85%

"A nossa perspetiva é de que, neste momento, a percentagem de trabalhadores que aderiram a esta paralisação poderá rondar os 80 a 85%. Mas esta é uma informação ainda não confirmada", sublinhava o secretário-geral da UGT, que ainda assim, adiantava que se sentia "confortável com a resposta que os trabalhadores estão a dar ao pacote laboral"

Na outra ponta da cidade, no Cais do Sodré, lá iam chegando os barcos da Transtejo, vindos da margem sul. Na conversa, em passo apressado, duas amigas diziam compreender os motivos da greve, mas explicavam que, sendo empregadas do comércio, não tinham outra hipótese senão ir trabalhar.

"Ganhamos tão pouco que não podemos faltar um dia de trabalho. Portanto, o comércio é aquele que nunca pode fazer greve e o que trabalha mais", confessaram à Renascença.

À estação, do lado sul, chegavam, vindas da Transtejo, algumas dezenas de passageiros quer, por breves instantes, trouxeram movimento à estação.

Menos pessoas na rua

"Hoje há muito menos gente aqui", dizia uma funcionária de um pequeno café dentro da estação, lamentando a falta de clientes enquanto batia o crivo da máquina de café num depósito, para dele tirar as borras e servir mais um.

Uma jovem aluna de uma instituição de ensino na zona dos Anjos, que usou o barco para vir da margem sul, procurava pela estação por um colega de escola para, como diariamente, fazer a viagem até àquela zona da cidade.

"Hoje vai ser a pé", confessava, já que o metro, que usa diariamente, estava totalmente encerrado.

Noutra zona da cidade, junto à Mesquita de Lisboa, no portão da sede do agrupamento de escolas Marquesa de Alorna estava uma folha A4, na horizontal e dentro de uma mica de plástico, a informar que devido à greve, a escola ia estar encerrada.

À porta da escola, a acompanhar um piquete de greve, estava José Costa, secretário-geral da Fenprof, que a essa hora já sabia que havia escolas por todo o país encerradas. E que os maiores impactos eram na Grande Lisboa.

"No concelho de Sintra, as escolas estão todas fechadas, assim como nos concelhos de Oeiras, Cascais, Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas. Assim como na margem sul, como no Seixal e em Setúbal", disse.

O responsável pela Federação Nacional de Professores, satisfeito com a adesão à greve, dizia perceber os docentes, que têm todas as razões para protestar.