UGT acusa Governo de manipular números da greve geral

"Esta greve é um sucesso e aparentemente só não vê isto Governo. Quem andou pelo país sentiu o impacto desta greve geral", afirmou esta quinta-feira o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, em conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O líder da UGT reafirmou a participação de 3 milhões de trabalhadores nesta paralisação, deixando fortes críticas ao executivo de Luís Montenegro.

"O Governo, ao negar de forma tão desfasada da realidade, só demonstra a incapacidade para ouvir os que de si discordam; o balanço que fazemos desta greve não pode estar mais distante do que o Governo apresentou manipulando dados de que fez leituras abusivas", declarou Mário Mourão.

Questionado sobre a possível menor adesão no setor privado, o líder da UGT escudou-se nos baixos salários e nos contrários precários presentes em muitas atividades.

"Um dia de salário tem um peso considerável no rendimento familiar mensal e, por isso, também a questão dos baixos salários são um motivo para que muitos trabalhadores não tenham aderido, mas não significa isso que não estejam solidários com a greve", salientou.