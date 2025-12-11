UGT não exclui nova greve geral e anuncia adesão a rondar os 80%

Leia também:

Mário Mourão, secretário-geral da UGT, não afasta a possibilidade de uma nova greve geral e anuncia uma adesão acima dos 80% na paralização desta quinta-feira.

"Julgo que esta greve vai ter mais impacto do que em 2013, pelos dados que temos. As pessoas estão mais informadas sobre a situação e aderiram à greve. É um dia importante para dar uma resposta firme. Confirmo que, no global, a greve poderá andar acima dos 80%. É a expectativa que temos pelos indicadores que temos até agora", afirma Mourão, à "SIC".

É a 11.ª greve geral em 51 anos de democracia, a quinta a juntar CGTP e UGT, o que não acontecia desde 2013.

"A UGT disse ao primeiro-ministro que está disponível para sentar-se no dia 12 para negociar. Hoje não, porque estamos em greve, sabemos que o primeiro-ministro está a trabalhar", explica, embora confirme que ainda não há data para novo encontro para discutir o pacote laboral.

Mário Mourão lamenta que, "até agora, não tenha existido vontade negocial": "Temos de estar disponíveis a ceder, de parte a parte, sem colocar em causa os direitos dos trabalhadores."

A UGT não coloca de parte nova paralização porque "as greves nunca podem estar excluídas quando estamos à mesa de negociações. Esta greve vai contribuir para que o ambiente negocial seja de parte a parte."

A paralização, marcada pela UGT e CGTP, é em protesto contra as alterações às leis laborais propostas pelo Governo. Os sindicatos consideram um "ataque sem precedentes" às condições de trabalho. São cerca de 100 as alterações apresentadas pelo Governo às leis do trabalho apresentadas em julho.