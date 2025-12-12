Ouvir
Mangualde

A25 cortada no sentido Guarda-Aveiro após colisão. Há dois feridos

12 dez, 2025 - 08:48 • Lusa

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão na Autoestrada A25 em Mangualde, distrito de Viseu, que obrigou ao corte do trânsito no sentido Guarda-Aveiro.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão na Autoestrada A25 em Mangualde, distrito de Viseu, que obrigou ao corte do trânsito no sentido Guarda-Aveiro, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, o alerta para a colisão entre dois veículos ligeiros foi recebido pelas 07h02 e o acidente provocou dois feridos, que foram transportados para o Hospital de Viseu.

Pelas 08h20, ainda não se podia circular no sentido Guarda-Aveiro da A25, que começa em Gafanha da Nazaré, no distrito de Aveiro, e termina em Vilar Formoso (Guarda).

Segundo a informação disponível pelas 08h20 na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local ainda estavam 19 elementos dos bombeiros, GNR e da concessionaria, apoiados por oito veículos.

