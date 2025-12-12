A25 cortada no sentido Guarda-Aveiro após colisão. Há dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão na Autoestrada A25 em Mangualde, distrito de Viseu, que obrigou ao corte do trânsito no sentido Guarda-Aveiro, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, o alerta para a colisão entre dois veículos ligeiros foi recebido pelas 07h02 e o acidente provocou dois feridos, que foram transportados para o Hospital de Viseu.

Pelas 08h20, ainda não se podia circular no sentido Guarda-Aveiro da A25, que começa em Gafanha da Nazaré, no distrito de Aveiro, e termina em Vilar Formoso (Guarda).

Segundo a informação disponível pelas 08h20 na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local ainda estavam 19 elementos dos bombeiros, GNR e da concessionaria, apoiados por oito veículos.