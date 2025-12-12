Afluência às urgências sobe 10% no maior hospital do Norte. A culpa é da gripe

As idas às urgências no Hospital de São João, no Porto, o maior da região Norte, registaram um aumento da procura na ordem dos dois dígitos. A culpa é da gripe e das infeções respiratórias.



A diretora de serviço, Elisabete Barbosa, fala num “aumento de 10%, relativamente ao mês anterior, com uma média de 825 admissões por dia entre a urgência de adultos e de pediatria e uma taxa de internamento de 11%”.

Nesta altura, há 12 doentes internados, em estado grave, nos cuidados intensivos com gripe. São doentes críticos, adianta Elisabete Barbosa, “com idades mais avançadas e patologia respiratória de base, doentes com DPOC, com asma, doentes imunodeprimidos. Portanto, são doentes com comorbidades e um passado respiratório com problemas, muitas vezes vacinados e que , ainda assim, desenvolveram doença com necessidade de internamento”.

A afluência à urgência pediátrica também está a aumentar, por causa do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) mas, sobretudo, por causa da gripe.

“O número de internamentos aumentou, mas não com a gravidade dos adultos e algumas crianças também estão vacinadas”, explica Elisabete Barbosa, que adianta que estão a ser afetadas “sobretudo crianças com mais de um ano, que já andam na creche, no infantário ou na escola”.

E se o número de infeções por VSR é semelhante ao do ano passado por esta altura, “os casos de gripe estão acima, mas não há casos graves a nível das crianças no internamento”.

Para agravar a situação, já complicada por causa do aumento da afluência de utentes, o maior hospital do Norte do país também tem tido problemas acrescidos devido às infeções de médicos e enfermeiros.

Segundo Elisabete Barbosa, “tem havido uma grande taxa de absentismo por causa dos profissionais com gripe, o que limita também um bocadinho a atividade”.

A diretora clínica diz que são pessoas de todas as idades, vacinadas, e exemplifica: “ainda na quarta-feira, nove enfermeiros do bloco operatório faltaram, portanto, todos numa faixa etária muito abaixo dos 65 anos”.

Como cada sala tem três enfermeiros, o impacto nos serviços foi notório “ficamos com três salas comprometidas, o que nos obrigou a fazer aqui uma ginástica, entre serviços e entre blocos para conseguir assegurar a atividade e não cancelarmos doentes”.

Aumento das mortes no início de dezembro

O aumento da gripe está a provocar uma mortalidade acima da média. Na primeira semana de dezembro, registaram-se mais 600 mortes do que no mesmo período do ano passado. Números superiores aos verificados na última década, com excepção dos anos da pandemia.

De acordo com dados da vigilância da mortalidade da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre os dias 1 e 10 de dezembro, foram registadas 3.792 mortes. Um excesso de mortalidade para o qual contribuiu, em particular, a região Norte do país, e as pessoas maiores de 75 anos.

O boletim semanal do Instituto de Saúde Ricardo Jorge (INSA) revela, entretanto, que os casos de gripe voltaram a aumentar, a maioria dos quais devido aos vírus do tipo A e B.