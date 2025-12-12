Aumentam as infeções respiratórias graves e houve excesso de mortalidade no Norte

Houve mais mortes do que o habitual na primeira semana de dezembro na região Norte do país em pessoas entre os 75 e os 84 anos. Além disso, houve um aumento de infeções respiratórias graves em todo o país, com maior incidência nos maiores de 65 anos, sendo o vírus da gripe o mais frequentemente detetado.

Os números foram revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), no seu Boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios.

Assim, a atividade gripal epidémica apresenta uma tendência crescente, revela ainda o boletim, havendo também um ligeiro aumento dos internamentos por Vírus Sincicial Respiratório (RSV) em crianças com menos de 24 meses, "embora com menor incidência do que no mesmo período da época anterior".

Fora de Portugal, na última semana de novembro, a situação piorava.

"A circulação do vírus da gripe continua a aumentar, com a maioria dos países a reportar atividade generalizada de intensidade baixa a moderada", lê na nota do INSA sobre a situação internacional, onde se dá conta que também a circulação de RSV está a aumentar lentamente. Em contrapartida, "a circulação de SARS CoV-2 está a diminuir em todos os grupos etários".

Em Portugal, na semana de 1 a 7 dezembro, foram admitidos 97 casos de infeção respiratória aguda grave (SARI) nas Unidades Locais de Saúde.

"Observou-se um aumento na taxa de incidência em comparação com as semanas anteriores", explica o INSA, revelando que a taxa de incidência de SARI atingiu 12,5 casos por 100.000 habitantes, mantendo-se mais elevada no grupo etário com 65 ou mais anos.

A Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios detetou também, na mesma semana passada, 1.164 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 1.163 do tipo A e 1 do tipo B.