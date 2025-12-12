Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Metereologia

Depressão Emilia traz neve à Serra da Estrela e chuva ao resto do país

12 dez, 2025 - 00:25 • Catarina Magalhães

Prevê-se períodos de chuva por todo o país. Vai nevar, em especial, nos pontos mais altos da Guarda e Castelo Branco. Neve pode acumular 25 centímetros.

A+ / A-
Neve pode-se acumular nos pontos mais elevados da Guarda e Castelo Branco, com 25 centímetros de densidade, ideal para brincadeiras entre família. Foto: Adam Vaughan/EPA
Neve pode-se acumular nos pontos mais elevados da Guarda e Castelo Branco, com 25 centímetros de densidade, ideal para brincadeiras entre família. Foto: Adam Vaughan/EPA
Neve pode-se acumular nos pontos mais elevados da Guarda e Castelo Branco, com 25 centímetros de densidade, ideal para brincadeiras entre família. Foto: Adam Vaughan/EPA
Neve pode-se acumular nos pontos mais elevados da Guarda e Castelo Branco, com 25 centímetros de densidade, ideal para brincadeiras entre família. Foto: Adam Vaughan/EPA

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa para a chegada da depressão Emilia nesta sexta-feira, sem acento por ter sido batizada por um instituto metereológico espanhol. Prevê-se um dia chuvoso, com neve e de forte agitação marítima.

Um pouco por todo o país deverão ser registar-se períodos de chuva persistente, principalmente no Centro e Sul do país.

Estão também previstos aguaceiros nas regiões Norte, em especial no distrito do Porto e Bragança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A neve pode acumular-se nos pontos mais altos da Guarda e Castelo Branco, inclusive na Serra da Estrela. O IPMA emitiu um aviso laranja para os dois distritos, com neve que pode chegar ao 25 centímetros.

Ondas até 14 metros na Madeira

Já a agitação marítima vai ser forte na costa ocidental, com ondas entre os quatro e seis metros, também com aviso laranja.

O mar estará, aliás, mais perigoso pela ilha da Madeira com ondas de seis a 7,5 metros, mas podem atingir 14 metros. A costa da ilha de Porto Santo está sob aviso vermelho, e prevêem-se fortes rajadas de vento e trovoada.

Em Portugal continental, vão registar-se pequenas subidas das temperaturas máximas, a rondar entre os 7ºC e os 15ºC. Já as mínimas vão estar entre os 5ºC e os 12ºC.

Pelos arquipélagos, as temperaturas são, como habitual, mais amenas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes i(...)

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?