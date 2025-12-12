Depressão Emilia traz neve à Serra da Estrela e chuva ao resto do país

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa para a chegada da depressão Emilia nesta sexta-feira, sem acento por ter sido batizada por um instituto metereológico espanhol. Prevê-se um dia chuvoso, com neve e de forte agitação marítima.

Um pouco por todo o país deverão ser registar-se períodos de chuva persistente, principalmente no Centro e Sul do país.

Estão também previstos aguaceiros nas regiões Norte, em especial no distrito do Porto e Bragança.

A neve pode acumular-se nos pontos mais altos da Guarda e Castelo Branco, inclusive na Serra da Estrela. O IPMA emitiu um aviso laranja para os dois distritos, com neve que pode chegar ao 25 centímetros.

Ondas até 14 metros na Madeira

Já a agitação marítima vai ser forte na costa ocidental, com ondas entre os quatro e seis metros, também com aviso laranja.

O mar estará, aliás, mais perigoso pela ilha da Madeira com ondas de seis a 7,5 metros, mas podem atingir 14 metros. A costa da ilha de Porto Santo está sob aviso vermelho, e prevêem-se fortes rajadas de vento e trovoada.

Em Portugal continental, vão registar-se pequenas subidas das temperaturas máximas, a rondar entre os 7ºC e os 15ºC. Já as mínimas vão estar entre os 5ºC e os 12ºC.

Pelos arquipélagos, as temperaturas são, como habitual, mais amenas.

