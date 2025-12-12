Ouvir
Dois detidos em Felgueiras por tráfico de droga e apreensão de mais de 127 mil euros

12 dez, 2025 - 08:05 • Olímpia Mairos

Operação da GNR de Felgueiras culminou em dois anos de investigação e na apreensão de cocaína, canábis, armas e dinheiro.

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras, deteve em flagrante delito dois homens, ambos de 35 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Felgueiras.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que decorreu durante cerca de dois anos. De acordo com a GNR, foram cumpridos 13 mandados de busca – cinco domiciliárias, cinco em veículos e três em anexos de arrumação – que resultaram na apreensão de mais de 127 mil euros em numerário e de diverso material relacionado com o tráfico de droga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre o material apreendido encontram-se: 548 doses de cocaína, 12 doses de canábis, 6 doses de haxixe, 127. 730 euros em numerário, duas pistolas e 178 munições, uma soqueira, dois telemóveis, um tablet e três balanças de precisão.

Um dos detidos foi constituído arguido, enquanto o outro permanece sob detenção nas instalações da GNR até ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Penafiel, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o apoio dos Postos Territoriais do Destacamento de Felgueiras, dos NIC de Porto, Amarante, Penafiel, Matosinhos, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia, bem como do Destacamento de Intervenção do Porto, dos Núcleos de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Porto e Penafiel, da Unidade de Intervenção (UI) e da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF).

