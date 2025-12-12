Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 13 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estrada cortada em Borba devido a fendas em talude

12 dez, 2025 - 23:57 • Lusa

Autarquia já contactou a Universidade de Évora para dar suporte técnico.

A+ / A-

A ligação rodoviária entre Borba e a Estrada Nacional 255 (EN255), no distrito de Évora, foi cortada esta sexta-feira ao trânsito, por precaução, devido a duas fendas detetadas na estrutura da via, revelou o presidente da câmara.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Município de Borba, Pedro Esteves, indicou que um funcionário da autarquia que efetuava a limpeza preventiva do silvado junto àquele troço da via detetou as cavidades "na barreira da estrada", ou seja, no talude de aterro.

"Como um buraco é grande e o outro é muito profundo, decidimos interromper temporariamente o trânsito na estrada para averiguarmos", realçou, adiantando que a autarquia já contactou a Universidade de Évora para dar suporte técnico à câmara.

Segundo Pedro Esteves, uma das fendas "terá um metro e meio e dois metros de diâmetro", enquanto o outro buraco "terá cerca de um metro de diâmetro, mas é bastante profundo, com cerca de seis ou sete metros".

"Contactámos todas as entidades, a GNR, a IP [Infraestruturas de Portugal] e os bombeiros para saberem o que se estava a passar e vamos aguardar pelas indicações dos técnicos para, depois, decidirmos quando reabrimos a estrada", referiu.

Assinalando que este troço rodoviário é da responsabilidade do município, o autarca realçou que, apesar de não lhe parecer que a estrada esteja em risco iminente de colapso, quer perceber as condições da via do ponto de vista técnico.

"De vez em quando, há ocorrências deste género na nossa região, que têm a ver com a parte hídrica dos lençóis freáticos no concelho, mas não somos técnicos na área da geologia e, por isso, pedimos a informação a quem sabe", sublinhou.

Questionado pela Lusa, o presidente do município escusou-se a apontar uma previsão para a reabertura desta ligação rodoviária ao trânsito.

Até lá, o acesso à cidade de Borba é feito através das três entradas existentes na Estrada Nacional 4 (EN4).

Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) informou que, na sequência do corte de trânsito nesta via, as ligações de transporte público que passam por Borba vão sofrer atrasos, por ser necessário recorrer a percursos alternativos.

"A situação está a ser acompanhada pelas entidades competentes, não sendo possível, neste momento, prever a duração da interrupção. Recomenda-se que os passageiros acompanhem as atualizações nos canais oficiais", acrescentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 13 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?