Estrada cortada em Borba devido a fendas em talude

A ligação rodoviária entre Borba e a Estrada Nacional 255 (EN255), no distrito de Évora, foi cortada esta sexta-feira ao trânsito, por precaução, devido a duas fendas detetadas na estrutura da via, revelou o presidente da câmara.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Município de Borba, Pedro Esteves, indicou que um funcionário da autarquia que efetuava a limpeza preventiva do silvado junto àquele troço da via detetou as cavidades "na barreira da estrada", ou seja, no talude de aterro.

"Como um buraco é grande e o outro é muito profundo, decidimos interromper temporariamente o trânsito na estrada para averiguarmos", realçou, adiantando que a autarquia já contactou a Universidade de Évora para dar suporte técnico à câmara.

Segundo Pedro Esteves, uma das fendas "terá um metro e meio e dois metros de diâmetro", enquanto o outro buraco "terá cerca de um metro de diâmetro, mas é bastante profundo, com cerca de seis ou sete metros".

"Contactámos todas as entidades, a GNR, a IP [Infraestruturas de Portugal] e os bombeiros para saberem o que se estava a passar e vamos aguardar pelas indicações dos técnicos para, depois, decidirmos quando reabrimos a estrada", referiu.

Assinalando que este troço rodoviário é da responsabilidade do município, o autarca realçou que, apesar de não lhe parecer que a estrada esteja em risco iminente de colapso, quer perceber as condições da via do ponto de vista técnico.

"De vez em quando, há ocorrências deste género na nossa região, que têm a ver com a parte hídrica dos lençóis freáticos no concelho, mas não somos técnicos na área da geologia e, por isso, pedimos a informação a quem sabe", sublinhou.

Questionado pela Lusa, o presidente do município escusou-se a apontar uma previsão para a reabertura desta ligação rodoviária ao trânsito.

Até lá, o acesso à cidade de Borba é feito através das três entradas existentes na Estrada Nacional 4 (EN4).

Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) informou que, na sequência do corte de trânsito nesta via, as ligações de transporte público que passam por Borba vão sofrer atrasos, por ser necessário recorrer a percursos alternativos.

"A situação está a ser acompanhada pelas entidades competentes, não sendo possível, neste momento, prever a duração da interrupção. Recomenda-se que os passageiros acompanhem as atualizações nos canais oficiais", acrescentou.