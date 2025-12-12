Função Pública. Segundo dia de greve com 75% de adesão na educação, diz sindicato

O segundo dia de greve dos trabalhadores da função pública está a registar uma forte adesão, assegura o Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social (SITOPAS). Às 9h00 desta sexta-feira, a paralisação contava com 75% de adesão na educação e 90% nas cantinas das universidades e politécnicos, segundo dados do (SITOPAS).

“É ainda cedo para dados finais, mas neste momento temos 75% na educação, com muitas escolas encerradas. Cerca de 90% das cantinas universitárias e politécnicos estão fechadas e, na saúde, apesar de ainda não haver números, o impacto também é significativo”, disse Jaime Santos, presidente do SITOPAS.

De acordo com Jaime Santos, nos serviços municipalizados, mais concretamente na recolha do lixo, a indicação é que esta só era feita na segunda-feira, logo a greve no setor é elevada.

O SITOPAS convocou dois dias de greve, quinta e sexta-feira, em protesto contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, que considera um “desrespeito para com os trabalhadores”.

Entre as principais reivindicações estão a atualização do subsídio de refeição para nove euros por dia, a valorização salarial e a criação da carreira de auxiliar de ação educativa. O sindicato exige ainda a valorização dos assistentes técnicos e técnicos superiores e a redução da idade da reforma para 62 anos e 36 de descontos.