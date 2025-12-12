Maioria dos voos cancelados na Madeira devido ao mau tempo

12 dez, 2025 - 19:52 • João Maldonado
Tem sido uma sexta-feira muito complicada no aeroporto do Funchal, na Madeira, fruto da passagem da tempestade "Emilia". Um total de 74 voos foram cancelados.
A região está a ser afetada por ventos fortes que têm impedido as ligações aéreas.
O IPMA tem uma aviso laranja emitido até às 18h00 deste sábado.
Dos 40 voos que deveriam ter aterrado esta sexta-feira no aeroporto Cristiano Ronaldo, foram cancelados, para já, 38.
Nas partidas: durante todo o dia só levantaram voo três aviões. Já houve 36 cancelamentos. Mantém-se ainda previsto um voo com destino à ilha de Porto Santo.
Para sábado, também já há ligações aéreas canceladas. A situação ao minuto no aeroporto pode ser consultada no site da ANA - Aeroportos de Portugal.