Parlamento aprova pesar pela morte da "amiga Olga" e do ator Almeno Gonçalves

12 dez, 2025 - 13:41 • Lusa
A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade dois votos de pesar pela morte da radialista e apresentadora de televisão Olga Cardoso, conhecida por "amiga Olga", e pelo ator Almeno Gonçalves.
Num voto de pesar apresentado pelo grupo parlamentar do PSD é relembrado que Olga Amália Cardoso morreu no passado dia 2 de dezembro, na cidade do Porto, aos 91 anos.
"Olga Cardoso, mais conhecida pela carinhosa alcunha de "Amiga Olga", deixa-nos um legado inestimável no panorama da rádio e televisão portuguesa, tendo tocado o quotidiano de várias gerações de portugueses com o seu profissionalismo, simpatia e inconfundível carisma", é enaltecido no texto.
Já segue a Informação da Renascença
no WhatsApp? É só clicar aqui
A apresentadora nasceu a 7 de julho de 1934, na freguesia de Miragaia, no Porto, e "manteve sempre uma forte ligação à Invicta, tendo a sua vida e carreira sido desenvolvidas maioritariamente na região Norte".
O seu percurso profissional teve um "início precoce", com apenas 15 anos, quando "deu os primeiros passos como atriz e locutora na ORSEC", antes de alcançar a sua "consagração nacional" na Renascença com o programa "Despertar", onde formou dupla com António Sala.
No pesar, é elogiada a capacidade de Olga Cardoso de "se adaptar e de ser relevante para ouvintes de diferentes idades e estratos sociais, desde a juventude dos anos 60 e 70 até às famílias dos anos 90" e aponta que em 1993 a radialista "deu o salto para a televisão na recém-criada TVI, a convite de José Nuno Martins, aos 59 anos".
"O concurso que apresentou, ironicamente batizado de "A Amiga Olga", eternizou a alcunha que já o público lhe tinha atribuído, consolidando a sua imagem carismática também no pequeno ecrã", lê-se no texto.
O Parlamento expressou as suas "mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os que a admiravam".
Olga Cardoso (1934-2025)
Foi a primeira vez que se trataram por “tu” em ant(...)
Foi também aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo ator e encenador Almeno Gonçalves, que faleceu a 27 de dezembro, aos 66 anos, e é recordado como "um dos rostos mais consistentes da ficção portuguesa, cuja versatilidade e intensidade interpretativa, mas também a sua ética, paixão e entrega a cada personagem permanecem como exemplo humano e artístico no teatro, no cinema e na televisão em Portugal".
Além da passagem pelo teatro, o voto de pesar apresentado pelo PS sublinha os papéis de Almeno Gonçalves em "inúmeras séries e novelas desde os anos 80" que fizeram do ator um "rosto familiar do grande público", bem como no cinema, com destaque para filmes como "Zona J", "Um Tiro no Escuro" ou "Parque Mayer".
"Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Almeno Gonçalves, prestando homenagem ao seu legado de versatilidade, entrega à profissão e de presença ética e artística no teatro, no cinema e na televisão em Portugal, endereçando à família, amigos, colegas e amigos de Almeno Gonçalves as suas condolências", lê-se.