Parlamento aprova pesar pela morte da "amiga Olga" e do ator Almeno Gonçalves

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade dois votos de pesar pela morte da radialista e apresentadora de televisão Olga Cardoso, conhecida por "amiga Olga", e pelo ator Almeno Gonçalves.

Num voto de pesar apresentado pelo grupo parlamentar do PSD é relembrado que Olga Amália Cardoso morreu no passado dia 2 de dezembro, na cidade do Porto, aos 91 anos.

"Olga Cardoso, mais conhecida pela carinhosa alcunha de "Amiga Olga", deixa-nos um legado inestimável no panorama da rádio e televisão portuguesa, tendo tocado o quotidiano de várias gerações de portugueses com o seu profissionalismo, simpatia e inconfundível carisma", é enaltecido no texto.

A apresentadora nasceu a 7 de julho de 1934, na freguesia de Miragaia, no Porto, e "manteve sempre uma forte ligação à Invicta, tendo a sua vida e carreira sido desenvolvidas maioritariamente na região Norte".

O seu percurso profissional teve um "início precoce", com apenas 15 anos, quando "deu os primeiros passos como atriz e locutora na ORSEC", antes de alcançar a sua "consagração nacional" na Renascença com o programa "Despertar", onde formou dupla com António Sala.

No pesar, é elogiada a capacidade de Olga Cardoso de "se adaptar e de ser relevante para ouvintes de diferentes idades e estratos sociais, desde a juventude dos anos 60 e 70 até às famílias dos anos 90" e aponta que em 1993 a radialista "deu o salto para a televisão na recém-criada TVI, a convite de José Nuno Martins, aos 59 anos".

"O concurso que apresentou, ironicamente batizado de "A Amiga Olga", eternizou a alcunha que já o público lhe tinha atribuído, consolidando a sua imagem carismática também no pequeno ecrã", lê-se no texto.

O Parlamento expressou as suas "mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os que a admiravam".