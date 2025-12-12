PJ detém em Gondomar homem procurado no Brasil por roubo e sequestro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Gondomar, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades do Brasil pela prática dos crimes de roubo com arma de fogo e sequestro, ocorridos em março de 2017, no Estado de Santa Catarina.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pela justiça brasileira.

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem, em conjunto com dois cúmplices, invadiu uma residência após arrombamento, manietou as vítimas e trancou-as na casa de banho sob ameaça de arma de fogo. Os assaltantes roubaram vários objetos e fugiram no automóvel de uma das vítimas.

Na nota enviada à Renascença, a PJ acrescenta que o homem, de 29 anos, foi condenado no Brasil a seis anos e cinco meses de prisão e encontrava-se em situação regular em território nacional.

O detido já foi presente ao Tribunal da Relação no Porto, ficando agora a aguardar o processo de extradição em prisão preventiva.

