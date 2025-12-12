Ouvir
Queda de neve fecha acessos à Serra da Estrela desde as 6h30

12 dez, 2025 - 09:59 • Lusa

Autoridades dizem que não há previsão de reabertura. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso laranja devido à previsão de neve.

Os acessos ao maciço central da Serra da Estrela estão encerrados desde as 6h30 desta sexta-feira devido à queda de neve, disse a proteção civil.

"A circulação rodoviária está cortada nos troços 11, 12 e 13 da Estrada Nacional (EN) 338 por causa da neve. Trata-se da ligação entre os Piornos [concelho da Covilhã], a Torre e a Lagoa Comprida [concelho de Seia]", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que não há previsão para a reabertura da via que atravessa o ponto mais alto da Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso laranja devido à previsão de neve.

O alerta vigora até às 00h00 de sábado, estando prevista queda de neve acima de 1.400/1.600 metros de altitude, com acumulação que poderá ser superior a 25 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

