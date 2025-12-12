Recomendação de máscaras? "Vai reduzir a concentração de novos casos"

Sendo tais cuidados seguidos, esse esforço poderá impedir "que tenhamos muita gente com doença grave ao mesmo tempo, o que tem impacto grave nos serviços de Saúde - que nós não queremos, porque queremos serviços a funcionar para a população".

Para quem apresenta sintomas gripais o médico especialista aconselha também o uso em transportes públicos e nos locais de trabalho.

Hospitais e lares estão entre os locais em que aconselha maior prudência. "Onde estão mais pessoas com mais vulnerabilidade devem utilizar máscara, mesmo nas salas de espera dos hospitais, isso vai reduzir a velocidade e a concentração de novos casos ", refere.

Vasco Peixoto , médico especialista em Saúde Pública, apela à prevenção para combater o aumento de casos graves de infeções respiratórias. Entrevistado pela Renascença , recomenda o uso de máscara em situações que possam facilitar a propagação da doença .

De acordo com os dados revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, estão a aumentar as infeções respiratórias graves em Portugal continental, numa tendência gripal epidémica que se mostra crescente.

Estes números mostram também que se registaram mais mortes do que o habitual na região Norte entre os 75 e os 84 anos durante a primeira semana de dezembro.

"O que explica é precisamente uma circulação mais elevada de uma gripe esta época que tem tendência a causar doença um pouco mais grave e mais circulação nesse contexto", afirma Vasco Peixoto, referindo ainda a importância das vacinas nesta fase. "Mesmo com a vacina a funcionar vão ser sempre os casos mais velhos que vão ter doença grave, porque o risco aumenta muitíssimo nos mais velhos, se não tivéssemos vacinado teríamos ainda muito mais casos."

No início da semana, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou o alargamento dos horários dos centros de atendimento clínico e recomendou ouso de máscara e vacinação dos grupos de maior risco - idosos e pessoas com doenças crónicas -, numa altura em que os casos de gripe estão a aumentar em Portugal.



"Sabemos que as próximas oito semanas serão particularmente exigentes", avisou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa.

