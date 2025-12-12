Responsáveis da DGAE demitem-se após caso de professora brasileira impedida de dar aulas

Duas responsáveis da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) demitiram-se na sequência do caso de uma professora brasileira impedida de lecionar em Portugal, apesar de ter habilitação profissional, informou esta sexta-feira o Ministério da Educação.

"Após a análise aos procedimentos adotados pela DGAE relativamente ao processo de reconhecimento de qualificação profissional obtida no estrangeiro, duas diretoras de serviço apresentaram a demissão, tendo já cessado funções", refere a tutela numa nota enviada à agência Lusa.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) pediu uma análise aos procedimentos seguidos pela direção-geral no processo de reconhecimento das qualificações na sequência do caso, noticiado a 21 de novembro, de uma professora brasileira que, apesar de ter habilitação, estava impedida de lecionar.

A docente em causa, Alana Costa, formou-se no Brasil e estava a dar aulas em Portugal quando, em 2023, foi despedida e impedida de lecionar no país por não lhe ser reconhecida habilitação profissional.

Segundo a DGAE, estava em falta um documento que teria de ser emitido pelo Ministério da Educação do Brasil, apesar de o governo brasileiro conferir às instituições federais de ensino superior autonomia para emitir esse diploma.