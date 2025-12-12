Ouvir
Sindicatos da PSP voltaram a sair desiludidos de reunião com Governo

12 dez, 2025 - 21:17 • Lusa

Na reunião, o MAI apresentou ainda uma nova proposta sobre os serviços remunerados. Os sindicatos não concordaram.

Os sindicatos da PSP voltaram esta sexta-feira a sair desiludidos de uma reunião no Ministério da Administração Interna (MAI) depois de ter sido proposta uma atualização de 2,15% em todos os suplementos em 2026.

Os sindicatos da Polícia de Segurança Pública receberam a garantia do MAI que todos os suplementos - turno, piquete, comando, residência e serviço especial - atribuídos de acordo com a função que o polícia desempenha vão ser revistos, mas até que esta alteração aconteça serão atualizados no próximo ano em 2,15%, tal como vai acontecer em toda a função pública.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia (SNOP) classificou como "inacreditável" o aumento proposto, relembrando que os suplementos não são revistos na PSP há quase 20 anos.

"Isto é aflitivo. Esta atualização significa um gasto total de 890 mil euros na PSP", disse Bruno Pereira.

Também o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, discordou da atualização, considerando tratar-se de tostões, uma vez que significa um aumento de cerca de quatro euros para cada polícia.

O Sinapol, que já pediu a demissão da ministra da Administração Interna, continua a considerar que Maria Lúcia Amaral "não respeita os sindicatos" e mantém essa exigência.

Na reunião, o MAI apresentou ainda uma nova proposta sobre os serviços remunerados, passando as duas tabelas, a geral (tabela A) e a destinada às competições desportivas de natureza não profissional (tabela B), a ter um aumento de 15%.

Os sindicatos da PSP não concordam, tendo Armando Ferreira sublinhado que a proposta "favorece os grandes grupos económicos e o próprio Governo".

O presidente do Sinapol defendeu uma única tabela e um aumento de 63% do valor hora pago pelo serviço a entidades públicas e privadas fora do horário de trabalho dos polícias, bem como uma regulação destes serviços.

Também o presidente do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), Carlos Torres, disse à Lusa que deve passar a existir uma tabela única e "regras sobre a prestação dos serviços remunerados", nomeadamente períodos mínimos de descanso.

Carlos Torres defendeu um aumento de 20% à hora e adiantou que o MAI ficou agora de analisar as propostas apresentadas pelos sindicatos.

Por sua vez, o presidente do SNOP considerou que rever os serviços remunerados "não é prioridade", sendo "uma questão menor".

"O Governo tem as prioridades invertidas", disse.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), o maior sindicato da PSP, abandonou as negociações na última reunião, acusando o Governo de não estar a cumprir o acordo celebrado em julho de 2024.

A próxima reunião de negociação está marcada para janeiro, sem data concreta, e deverá estar em discussão a higiene e saúde no trabalho.

