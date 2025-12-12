Supressões de comboios continuam esta sexta-feira, depois de greve geral

12 dez, 2025 - 07:20 • Jaime Dantas
[Atualização pelas 09h30]
Prevê-se uma manhã complicada para quem quer apanhar um comboio esta sexta-feira.
Na estação de Campanhã, no Porto, acumulam-se dezenas de supressões, tanto no longo curso como nos comboios urbanos, ainda consequência da greve geral desta quinta-feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No placar de partidas da estação, a Renascença contabilizou 11 comboios suprimidos de um total de 16 previstos até às 7h20.
A CP já tinha alertado os passageiros para a possibilidade de perturbações no dia anterior e no dia seguinte à greve geral.
Para quem viaja no longo curso - Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional - a empresa garante o reembolso das viagens, até 15 minutos antes da partida do comboio.
À Renascença, Maria José, uma advogada que esperava por transporte que esta sexta-feira foi apanhada de surpresa, admitindo que não contava que os comboios continuassem afetados.
Já Manuel Oliveira queria ir trabalhar para Aveiro, contudo a supressão de transportes impediu-o. "Não havendo transportes, o país para. Afeta toda a gente".
Por outro lado, esta sexta-feira, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil deu conta que a greve geral desta quinta-feira provocou o cancelamento de cerca de 400 voos.