Supressões de comboios continuam esta sexta-feira, depois de greve geral

[Atualização pelas 09h30]

Prevê-se uma manhã complicada para quem quer apanhar um comboio esta sexta-feira.

Na estação de Campanhã, no Porto, acumulam-se dezenas de supressões, tanto no longo curso como nos comboios urbanos, ainda consequência da greve geral desta quinta-feira.

No placar de partidas da estação, a Renascença contabilizou 11 comboios suprimidos de um total de 16 previstos até às 7h20.

A CP já tinha alertado os passageiros para a possibilidade de perturbações no dia anterior e no dia seguinte à greve geral.

Para quem viaja no longo curso - Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional - a empresa garante o reembolso das viagens, até 15 minutos antes da partida do comboio.

À Renascença, Maria José, uma advogada que esperava por transporte que esta sexta-feira foi apanhada de surpresa, admitindo que não contava que os comboios continuassem afetados.