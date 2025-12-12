Urgências obstétricas abertas no sábado e duas encerradas no domingo

Os serviços de urgência obstetrícia e ginecologia vão estar todos a funcionar no sábado, enquanto no domingo vão estar encerradas duas urgências obstétricas, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos fins de semana, neste sábado não há qualquer serviço de urgência encerrado.

No domingo está previsto o encerramento das urgências desta especialidade nos hospitais de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e no hospital de Setúbal.

Porém, no sábado, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Braga, Amadora-Sintra, Faro, Vila Franca de Xira, Setúbal, Abrantes (distrito de Santarém), São Francisco Xavier (Lisboa) e Leiria vão funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

Também no domingo estão referenciadas as urgências de obstetrícia de Santarém, Abrantes, Aveiro e Leiria.

Durante o fim de semana, as urgências pediátricas dos hospitais de Vila Franca de Xira, Esposende (distrito de Braga), Beatriz Ângelo, em Loures, vão funcionar com restrições, atendendo apenas casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo as escalas publicadas, no sábado estarão abertos 127 serviços de urgência em todo o país, além de 36 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.

No domingo, estarão disponíveis 127 urgências e 36 unidades do projeto-piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.