Vem aí chuva, neve e forte agitação marítima. Aviso vermelho na Madeira

A depressão Emília, prevista já para esta sexta-feira, trará chuva intensa, neve e forte agitação marítima em várias regiões do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja para neve nos distritos da Guarda e Castelo Branco, e para agitação marítima na costa ocidental entre sexta e sábado. Na Madeira, a Costa Norte e Porto Santo estarão sob aviso vermelho entre as 21h00 desta sexta-feira e as 18h00 de sábado.

Segundo o IPMA, a depressão — nomeada pelo serviço meteorológico espanhol — deverá encontrar-se ao início da tarde de sexta-feira centrada a nordeste da região, aproximadamente a 37ºN e 10ºW, com pressão mínima estimada de 1008 hPa, deslocando-se depois para sul/sudoeste.

A precipitação será por vezes forte, sobretudo no Sul do país. Acima dos 1400 a 1600 metros de altitude, a chuva passará a neve, podendo descer temporariamente aos 1200 metros nas serras do Norte.

Na Serra da Estrela, prevê-se acumulação superior a 25 cm de neve, justificando o aviso laranja para os distritos da Guarda e Castelo Branco.

O mar estará muito agitado na costa ocidental, com ondas de noroeste entre 4 e 6 metros entre a manhã de sexta-feira e o final da tarde de sábado, originando também aviso laranja para a região.

Para Portugal continental, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 18h00 de hoje e as 9h00 de sábado, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir altura máxima de 11 metros. Estes distritos passam depois a aviso amarelo devido ao estado do mar entre as 9h00 e as 18h00 de sábado.

O IPMA colocou ainda a amarelo os distritos de Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco e Coimbra até às 15h00 de hoje e Évora, Faro, Setúbal, Beja e Portalegre até às 18h00 de hoje devido à previsão de chuva, que poderá ser pontualmente forte.

Só os distritos de Vila Real, Bragança e Viana do Castelo escapam ao mau tempo.

Na Madeira, o vento do quadrante norte irá soprar forte a muito forte, especialmente nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir 130 km/h. Nos extremos leste e oeste da ilha, prevêem-se rajadas até 110 km/h, e em Porto Santo entre 80 e 100 km/h. O período mais crítico deverá ocorrer entre o final da manhã de sexta-feira e o final da tarde de sábado.

Em Portugal continental, as temperaturas máximas deverão variar entre 7 e 16 ºC, e as mínimas entre 6 e 12 ºC, refletindo o ar frio trazido por esta depressão.