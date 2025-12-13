Ouvir
Adjunto de antiga ministra da Justiça detido por alegado abuso de menores

13 dez, 2025 - 21:06 • João Cunha , Daniela Espírito Santo , Carla Fino com Lusa

Advogado Paulo Abreu dos Santos em prisão preventiva por alegados abusos sexuais de crianças e crimes de pornografia de menores. CNN Portugal avança que alegado predador sexual terá acedido a conteúdo inclusive no gabinete do Ministério da Justiça.

O advogado Paulo Abreu dos Santos, que foi adjunto de ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, ficou este sábado em prisão preventiva depois de ter sido detido, na quinta-feira, pela Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, em coordenação com o DIAP de Lisboa, por suspeitas de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças.

A informação foi inicialmente avançada pela CNN Portugal e posteriormente confirmada por fonte policial à agência Lusa. De acordo com a CNN Portugal, em causa estão centenas de crimes de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças, dos 4 aos 16 anos, que terão sido diretamente praticados pelo próprio, que filmava os atos com um telemóvel.

O advogado terá sido apanhado em flagrante na posse dos ficheiros que o incriminam durante uma busca à sua residência, na passada quinta-feira.

Segundo o canal de informação, o alegado predador sexual terá cometido parte dos crimes sexuais, de acesso e partilha de conteúdos, a partir do computador no próprio gabinete do Ministério da Justiça, onde desempenhou funções.

A investigação que resultou na detenção partiu de um investigação internacional, com origem nos Estados Unidos da América, que monitorizava crimes sexuais contra menores nas redes sociais, em plataformas como o Telegram ou o Signal.

Paulo Abreu dos Santos, de 38 anos, exerceu funções como adjunto da anterior ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro entre 2023 e 2024. De acordo com a nota curricular constante no Diário da República, o suspeito é licenciado em Direito e desenvolveu "atividade profissional como advogado e parecerista", tendo por especialidades áreas como "contencioso societário e comercial, insolvência e arbitragem".

[Notícia atualizada às 21h26 de 13 de dezembro de 2025 para acrescentar mais contexto]

