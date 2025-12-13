Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 13 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Doentes não urgentes com espera de 10 horas na urgência geral do Amadora-Sintra

13 dez, 2025 - 09:52 • Lusa, Redação

Os 22 utentes classificados como urgentes enfrentavam uma espera de quase seis horas e meia, segundo os dados do Portal do SNS.

A+ / A-

O tempo médio de espera para doentes não urgentes atingia este sábado as 10 horas no Amadora-Sintra, com os urgentes (pulseira amarela) a esperarem mais de seis horas.

De acordo com os dados publicados pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, pelas 09h45, a urgência geral do Amadora-Sintra contava com 33 utentes e um tempo médio geral de primeira observação de 10 horas. Os 22 utentes classificados como urgentes enfrentavam uma espera de quase seis horas e meia, e os dois muito urgentes de cerca de duas horas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No caso do Hospital Garça de Orta, em Almada, o tempo de espera para a primeira observação era de pouco mais de uma hora.

Já no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava uma média de três horas para a primeira observação, mas os pouco urgentes podiam esperar cerca de oito horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 13 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?