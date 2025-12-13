Doentes não urgentes com espera de 10 horas na urgência geral do Amadora-Sintra

O tempo médio de espera para doentes não urgentes atingia este sábado as 10 horas no Amadora-Sintra, com os urgentes (pulseira amarela) a esperarem mais de seis horas.

De acordo com os dados publicados pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, pelas 09h45, a urgência geral do Amadora-Sintra contava com 33 utentes e um tempo médio geral de primeira observação de 10 horas. Os 22 utentes classificados como urgentes enfrentavam uma espera de quase seis horas e meia, e os dois muito urgentes de cerca de duas horas.

No caso do Hospital Garça de Orta, em Almada, o tempo de espera para a primeira observação era de pouco mais de uma hora.

Já no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava uma média de três horas para a primeira observação, mas os pouco urgentes podiam esperar cerca de oito horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

De acordo com a informação do Portal do SNS, "o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)".