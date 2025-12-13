Homem destrói televisões e computadores à martelada no NorteShopping

13 dez, 2025 - 00:10 • Ricardo Vieira
Um homem armado com um martelo entrou esta sexta-feira numa loja do centro comercial NorteShopping e destruiu computadores e televisões.
O suspeito, de 33 anos, irrompeu numa loja da cadeia Worten e foi causando estragos à medida que percorria os corredores do estabelecimento, segundo o Jornal de Notícias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os atos de vandalismo, que provocaram estragos de vários milhares de euros, foram filmados por vários clientes.
O homem foi intercetado por elementos da segurança do NorteShopping e foi depois detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP).