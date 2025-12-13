Homem resgatado em Esposende. Mota de água foi arrastada pela corrente

Um homem foi resgatado à entrada da barra de Esposende, este sábado, após ter sido arrastado pela corrente na mota de água onde seguia.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado ao início da tarde, pelas 14h23 deste sábado. A vítima, de 49 anos, já apresentava sinais de hipotermia e teve de ser transportada para o hospital. Já a mota de água, que encalhou no areal da praia de Esposende, foi retirada posteriormente pelas autoridades.

Em comunicado, a AMN adianta que, no local, estiveram "elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Viana do Castelo", bem como elementos dos "Bombeiros Voluntários de Esposende, do INEM, da Proteção Civil e da GNR".

"A vítima foi resgatada da água pelos tripulantes da Estação Salva-vidas, com o apoio dos elementos dos bombeiros e de populares que se encontravam nas proximidades, tendo sido assistida pelos bombeiros e pelo INEM", acrescenta a missiva.