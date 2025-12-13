Liga dos Bombeiros que ser ouvida sobre reforma do INEM. "Transportamos 90% dos utentes"

A Liga dos Bombeiros Portugueses quer ser ouvida sobre a anunciada reforma do sistema pré hospitalar e rejeita a concretização de qualquer alteração sem ser consultada.

O tema foi discutido no Conselho Nacional da LBP que decorreu este sábado em Felgueiras.

De acordo com o relatório da Comissão Técnica Independente que está a estudar as alterações ao INEM, o transporte de doentes vai ser alargado aos privados. Um anúncio feito pelo presidente do instituto, Luís Cabral, ao jornal Público.

À Renascença, António Nunes diz que vai pedir de imediato uma reunião à ministra da saúde. “Não aceitamos que haja qualquer reforma do sistema de emergência pré-hospitalar sem que a Liga dos Bombeiros Portugueses seja ouvida em representação dos bombeiros de Portugal”.