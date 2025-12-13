Mais de 180 ocorrências registadas na Madeira pela Proteção Civil

13 dez, 2025 - 13:45 • Lusa
O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira registou até às 12h00 deste sábado um total de 185 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas nesta região.
Na informação disponibilizada, o SRPC adianta que estas situações envolveram 422 operacionais e 192 meios técnicos.
Destes incidentes, 107 foram quedas de árvores, cinco movimentos de massas, 15 ações preventivas de redução de risco, 12 sinalizações de perigo, 16 quedas de elementos de construção, 19 quedas de redes elétricas, três quedas de estruturas temporárias e oito remoções de elementos em perigo de queda.
Também enuncia que 54 destas ocorrências foram no concelho do Funchal, seguindo-se Santa Cruz (37), Machico (34) Calheta (16), Ribeira Brava (14), Câmara de Lobos (11), Santana (5), Porto Santo (4), Porto Moniz (4), São Vicente (4) e Ponta do Sol (2).
A Proteção Civil menciona que "todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal".
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave) devido à forte agitação marítima até às 15h00 de hoje.
A situação de forte precipitação e o vento colocaram a Madeira com aviso laranja até domingo.
O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.