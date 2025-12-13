Ouvir
Nem aviões, nem barcos. Ilha da Madeira sem ligações devido ao mau tempo

13 dez, 2025 - 17:32 • Anabela Góis , Carla Fino , Daniela Espírito Santo

Depressão Emília obrigada ao cancelamento de todas as ligações aéreas e marítimas. Uma pessoa ficou desalojada e há perto de 300 ocorrências registadas na ilha.



Nem aviões, nem barcos: a Madeira está sem ligações aéreas e marítimas devido ao mau tempo provocado pela depressão Emília, este sábado.

Uma pessoa ficou desalojada e há mais de 273 ocorrências registadas na ilha, de acordo com o chefe de operações da Proteção Civil madeirense, Valter Ferreira.

À Renascença, o responsável pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira adianta que, até às 16h00, as principais ocorrências registadas diziam respeito à queda de estruturas e, sobretudo, de árvores. Só as quedas de árvores representaram, até ao momento, "164 das situações", admite Valter Ferreira. Alguns cabos de rede elétrica também sofreram danos, em situações que, assegura o responsável, foram "resolvidas pela capacidade operacional", que foi "reforçada desde os primeiros avisos meteorológicos".

O desalojado foi registado no município de Santa Cruz e está, diz Valter Ferreira, a receber "toda a assistência necessária através do serviço municipal".

O arquipélago está sob aviso laranja por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa da agitação marítima, vento e chuva pelo menos até ao final do dia. O mau tempo que se verifica na ilha não permite ainda o retomar das ligações aéreas pelo menos até ao final da tarde, uma vez que o vento forte que se regista no momento chega a atingir rajadas acima dos 100km/h.



