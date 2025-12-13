Ouvir
Sismo de 4.1 na escala de Richter em Celorico da Beira

13 dez, 2025 - 00:56 • Ricardo Vieira

Tremor de terra foi sentido em várias zonas do Norte e Centro do país. Proteção Civil não tem registo de danos pessoais ou materiais.

Um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter foi registado na madrugada deste sábado em Celorico da Beira, no distrito da Guarda.

A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O abalo foi sentido na região Centro e Norte do país, de acordo com relatos dos cibernautas no Facebook da Renascença.

O IPMA adianta que o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

"Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra (Aveiro), Sertã (Castelo Branco), Guarda (Guarda), Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas e Viseu (Viseu)."

O tremor de terra aconteceu às 00h38 deste sábado.

O epicentro foi localizado a cerca de quatro quilómetros a Oeste-Sudoeste de Celorico da Beira, a uma profundida de 23 quilómetros, indica o site do IPMA.

Contactada pela Renascença, a Proteção Civil não tem registo de danos pessoais ou materiais na sequência do sismo em Celorico da Beira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indica que recebeu várias chamadas telefónicas nos comandos sub-regionais de Viseu Dão Lafões, Douro e ainda Beiras e Serra da Estrela.

Na sexta-feira, pelas 22h00, foi registado um outro sismo, de magnitude 2.6, ao largo da ilha Terceira, nos Açores.

[notícia atualizada às 01h43 de 13/12/2025 - com informações da Proteção Civil à Renascença]

