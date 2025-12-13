Vacinas e cabeleireiro (e Tony Carreira) no almoço de Natal da CASA - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo

As mesas do refeitório estão praticamente todas ocupadas. A festa de Natal da CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, que decorreu este sábado nas instalações do Metropolitano de Lisboa, reuniu cerca de 300 pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade. Há homens e mulheres de todas as idades, muitos dos quais apoiados diariamente por esta associação. Alguns vivem na rua, outros estão em situações muito precárias, como é o caso de Maria de Fátima da Conceição. Aos 64 anos, mora num quarto – é assim há mais de três décadas. “Vivo da reforma, que é baixa, e por isso preciso de ajuda para me manter”, conta, revelando que é a primeira vez que participa nesta festa natalícia. “Estou a adorar. Está tudo muito bom”, diz, confessando que “o melhor mesmo” foi ter dado um abraço ao cantor Tony Carreira, que se juntou ao evento. “Não estava à espera de encontrá-lo. Sou fã dele”, sublinha, entusiasmada, enquanto almoça bacalhau. “Espero que ele cante qualquer coisinha”, diz, divertida.

Além da refeição, nesta festa de Natal os utentes puderam ir ao cabeleireiro, vacinar-se contra a gripe e contra a Covid-19 ou fazer um rastreio de saúde. Catarina Correia, de 31 anos, é uma das utentes que acaba de medir a pressão arterial, que nos últimos tempos tem estado “baixa”. Está desempregada há vários anos. Nunca teve um salário superior a 250 euros, o que aconteceu apenas na altura em que trabalhou num ateliê de costura. Todos os dias recorre às carrinhas de distribuição alimentar da CASA para comer. “Às vezes, os meus pais e o meu sogro também me ajudam”, diz. “Para a semana tenho uma entrevista de emprego. Espero que corra bem”, adianta, contando que, recentemente, deixou de receber o Rendimento Social de Inserção (RSI). “Vou voltar a pôr os papeis”, afirma. E conta: “Foi nas carrinhas que fiquei a saber deste almoço. Foi a Sofia Aparício [modelo e atriz] que me convidou”.

“Notamos algum crescimento [do número de pessoas de situação de sem-abrigo]” Nuno Jardim, diretor-geral da CASA, explica que esta festa de Natal, que conta com a colaboração de dezenas de voluntários e o apoio de várias empresas e instituições, pretende “dar algum conforto” a esta população mais vulnerável. “Queremos dar-lhes algum carinho e aproximá-los da vivência de uma ceia de Natal comum”, refere, contando que a CASA dá apoio diariamente a 500 pessoas. “Notamos algum crescimento [do número de pessoas em situação de sem-abrigo], mas não ao ritmo do que aconteceu após a pandemia”, considera. “Em Portugal, estamos muito bem organizados. As estruturas, as instituições estão cada vez mais capacitadas – há uma forma de estar muito colaborativa – e isso tem permitido níveis de sucesso, mas isso não chega”.

"Questões da habitação são estruturais" E afirma: “As questões da habitação são estruturais. Estas pessoas precisam de um teto e, enquanto esta crise não se alterar, vai ser muito difícil reduzir drasticamente os números”. Nos últimos 20 anos, as características desta população em situação de sem-abrigo têm mudado, explica, por sua vez, Carlota Silva, coordenadora da delegação de Lisboa do CASA. “Temos sentido um alargamento nas faixas etárias. Se há 20 anos, víamos pessoas mais velhas, com esquizofrenia, por exemplo, hoje temos um agravamento de todas as problemáticas associadas a esta condição, seja pela dependência de álcool, drogas, ruturas familiares que existem e são tremendas e fazem com que as pessoas fiquem sozinhas”, diz a responsável, também ela com 31 anos. “Hoje pode ser-se [sem-abrigo] dos 18 aos 70 anos, a maioria dos quais homens, mas também há mulheres”, remata.