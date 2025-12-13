Ouvir
Vento forte cancela mais de 90 voos este sábado no aeroporto da Madeira

13 dez, 2025 - 09:12 • Cristina Nascimento , João Pedro Quesado

As rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km/h, forçando a cancelar todas as partidas e chegadas até ao final da manhã deste sábado.

Mais de 90 voos com partida ou chegada ao aeroporto da Madeira já foram cancelados este sábado, devido ao vento forte provocado pela tempestade "Emília", sentida desde esta sexta-feira.

A página da ANA Aeroportos mostra o cancelamento, às 9h, de 49 partidas e 44 chegadas ao longo deste sábado no Aeroporto Cristiano Ronaldo. Na sexta-feira, pelo menos mais de 70 voos foram cancelados.

As rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km/h, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O arquipélago da Madeira está sob vários avisos: as regiões montanhosas e a costa Sul têm avisos laranja para chuva acompanhada de trovoada, e para vento forte com rajadas até 130 km/h (110 km/ no caso da costa Sul).

Já a costa Norte e Porto Santo enfrentam, além do vento, aviso vermelho para a ondulação de 7 a 7,5 metros de altura, e com possibilidade de chegar aos 14 metros.

