Polícia Judiciária

Cinco milhões de euros numa mala. PJ detém homem próximo de ex-Presidente guineense

14 dez, 2025 - 16:14 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa

A Polícia Judiciária apreendeu uma mala com cinco milhões de euros no Aeroporto de Figo Maduro, que foi trazida da Guiné-Bissau, e deteve um homem próximo do ex-Presidente Sissoco Embaló por suspeitas de branqueamento.

A+ / A-

A Polícia Judiciária apreendeu na madrugada deste domingo uma mala com cinco milhões de euros em numerário e deteve um cidadão estrangeiro, proveniente de um voo da Guiné-Bissau, no Aeroporto Militar de Figo Maduro.

Fonte ligada à investigação, adiantou à Lusa tratar-se de um homem próximo de Sissoco Embaló, ex-Presidente da Guiné-Bissau. No avião viajaria também a mulher de Sissoco, adianta a SIC Notícias.

Em comunicado, a PJ afirma que o detido fica indiciado pela prática dos crimes de contrabando e de branqueamento de capitais. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

Presidente deposto deixa Guiné-Bissau

Presidente deposto deixa Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló viajou para o Senegal, após i(...)

"O voo estava inicialmente classificado como sendo militar" e deveria seguir para Beja depois da escala em Lisboa.

A acção conjunta da Judiciária e da Autoridade Tributária permitiu perceber "que a natureza do voo e o seu final eram distintos do inicialmente indicado às autoridades aeronáuticas".

"Na origem das diligências realizadas durante toda a noite e madrugada, está uma denúncia anónima", indica a PJ.

