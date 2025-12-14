Cinco milhões de euros numa mala. PJ detém homem próximo de ex-Presidente guineense

14 dez, 2025 - 16:14 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa
A Polícia Judiciária apreendeu na madrugada deste domingo uma mala com cinco milhões de euros em numerário e deteve um cidadão estrangeiro, proveniente de um voo da Guiné-Bissau, no Aeroporto Militar de Figo Maduro.
Fonte ligada à investigação, adiantou à Lusa tratar-se de um homem próximo de Sissoco Embaló, ex-Presidente da Guiné-Bissau. No avião viajaria também a mulher de Sissoco, adianta a SIC Notícias.
Em comunicado, a PJ afirma que o detido fica indiciado pela prática dos crimes de contrabando e de branqueamento de capitais. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.
Umaro Sissoco Embaló viajou para o Senegal, após i(...)
"O voo estava inicialmente classificado como sendo militar" e deveria seguir para Beja depois da escala em Lisboa.
A acção conjunta da Judiciária e da Autoridade Tributária permitiu perceber "que a natureza do voo e o seu final eram distintos do inicialmente indicado às autoridades aeronáuticas".
"Na origem das diligências realizadas durante toda a noite e madrugada, está uma denúncia anónima", indica a PJ.