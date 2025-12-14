Depressão Emília. Um realojado e 349 ocorrências no balanço do mau tempo na Madeira

O realojamento de uma pessoa foi a situação mais significativa da depressão Emília que afetou o arquipélago da Madeira nos últimos dois dias, tendo a Proteção Civil registado 349 ocorrências no arquipélago.

Estes são dados do balanço do Serviço Regional de Proteção Civil (SPRC) da Madeira relacionados com a passagem da depressão Emília na Madeira caracterizada vento, agitação marítima e forte precipitação, além de queda de neve nos pontos altos da ilha.

"Foi realojada uma pessoa pelo município de Santa Cruz, face aos danos provocados na habitação. Não foram registadas outras vítimas resultantes das ocorrências reportadas", lê-se no documento.

Segundo os dados divulgados relativos a esta situação meteorológica adversa e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre sexta-feira e domingo, a rajada máxima registada foi de 147 quilómetros pró hora na estação do Chão do Areeiro no dia 12 dezembro.

Nas estações de Santa Catarina/Aeroporto, Caniçal, Pico Alto, Ponta de São Jorge, Prazeres, Selvagem Grande e Porto Santo registaram-se valores de rajada superiores a 100 quilómetros.

Este domingo, a rajada máxima registada na rede de estações do IPMA foi de 81 quilómetros no Aeroporto, 80 no Pico Alto e de 79 no Caniçal, tendo o Observatório Meteorológico tomado nota de valor superio a 70 quilómetros por hora no Funchal.