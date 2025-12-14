Dois terços dos eucaliptos ardidos ausentes das estatísticas dos fogos, alerta Quercus

A associação ambientalista Quercus alertou este domingo que mais de dois terços do eucaliptal ardido no continente estão ocultos das estatísticas por classificações incorretas e pede "medidas urgentes de correção e transparência". Num comunicado em que dá exemplos que sustentam o que diz ser incorreções, a Quercus conclui que Portugal continua a apresentar dados oficiais "que desvirtuam a realidade florestal", alimentando "uma perceção estatística e política incorreta sobre a dimensão do eucaliptal". Tal, acrescenta, tem consequências graves na prevenção e combate aos incêndios, na avaliação ambiental e na definição de políticas públicas. A Quercus recomenda a retificação urgente da forma de análise, para garantir a identificação correta das espécies florestais, e uma atualização dos dados mais próxima do tempo real.

A associação defende também que as plantações de eucalipto e outras espécies de rápido crescimento passem a estar sujeitas a licenciamento obrigatório e georreferenciação em plataforma oficial do Estado, "permitindo uma monitorização transparente e eficaz da ocupação do solo e da evolução do risco de incêndio". A classificação atual da ocupação do solo em Portugal, destaca a associação no comunicado, "está a ocultar de forma sistemática a realidade do eucaliptal", e sem medidas de correção e transparência o país continuará a viver uma narrativa oficial que distorce a realidade e compromete a segurança de pessoas e bens. Recordando os últimos dados de incêndios rurais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que indicam que este ano foi 4.º com maior área ardida desde 1996 (254.296 hectares), a Quercus diz que a análise da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) e da Carta de Ocupação do Solo Conjuntural (COSc), "evidencia deficiências estruturais que estão a comprometer a leitura da realidade florestal portuguesa e que comprometem os dados oficiais". As cartas são produzidas pela Direção-Geral do Território (DGT) com base em imagens de satélite do programa europeu Copernicus -Sentinel-2. A COS é atualizada de cinco em cinco anos e os ortofotomapas (mapas digitais de grande precisão) tiveram uma última edição em 2018, pelo que "apresentam um desfasamento significativo face ao território real", refere a Quercus.