Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 14 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

GNR detém suspeito de furto e apreende 300 quilos de azeitona em Mourão

14 dez, 2025 - 11:10 • Lusa

A azeitona, avaliada em cerca de 200 euros, foi entregue ao legítimo proprietário.

A+ / A-

Um jovem de 18 anos foi detido pela GNR por furto de azeitona, no concelho de Mourão, no distrito de Évora, tendo os militares apreendido 300 quilos daquele fruto, revelou este domingo a força de segurança.

O Comando Territorial de Évora da GNR indicou em comunicado que o suspeito foi detido, na quinta-feira, por militares do Posto Territorial de Mourão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Na sequência de uma denúncia a dar conta de que se encontravam vários indivíduos a furtar azeitona em propriedade privada, os militares da Guarda dirigiram-se ao local", adiantou a GNR, acrescentando que "no seguimento das diligências policiais, foi possível intercetar um dos suspeitos, tendo sido de imediato detido em flagrante delito".

No seguimento da ação, de acordo com aquela força de segurança, foram apreendidos 300 quilos de azeitona e panos e varas de varejar.

A azeitona, avaliada em cerca de 200 euros, foi entregue ao legítimo proprietário, acrescentou a GNR.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lembra que tem em curso a operação "Campo Seguro 2025", de forma a reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas, através de ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes contra o património em propriedades agrícolas, reforçando que toda a atividade suspeita deve ser reportada".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 14 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?