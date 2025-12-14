GNR detém suspeito de furto e apreende 300 quilos de azeitona em Mourão

Um jovem de 18 anos foi detido pela GNR por furto de azeitona, no concelho de Mourão, no distrito de Évora, tendo os militares apreendido 300 quilos daquele fruto, revelou este domingo a força de segurança.

O Comando Territorial de Évora da GNR indicou em comunicado que o suspeito foi detido, na quinta-feira, por militares do Posto Territorial de Mourão.

"Na sequência de uma denúncia a dar conta de que se encontravam vários indivíduos a furtar azeitona em propriedade privada, os militares da Guarda dirigiram-se ao local", adiantou a GNR, acrescentando que "no seguimento das diligências policiais, foi possível intercetar um dos suspeitos, tendo sido de imediato detido em flagrante delito".

No seguimento da ação, de acordo com aquela força de segurança, foram apreendidos 300 quilos de azeitona e panos e varas de varejar.

A azeitona, avaliada em cerca de 200 euros, foi entregue ao legítimo proprietário, acrescentou a GNR.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lembra que tem em curso a operação "Campo Seguro 2025", de forma a reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas, através de ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes contra o património em propriedades agrícolas, reforçando que toda a atividade suspeita deve ser reportada".