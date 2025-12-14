Homem baleado nas pernas no Montijo

14 dez, 2025 - 13:47 • Lusa
Um homem de 33 anos foi este domingo baleado nas pernas, na rua Miguel Pais, no Montijo, junto a um estabelecimento de diversão noturna, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP.
A fonte disse que as circunstâncias em que o crime ocorreu, "entre as 6h00 e as 7h00" ainda estão a ser investigadas, sabendo-se, contudo, que foram efetuados vários disparos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"O número exato de disparos só será conhecido no final da perícia que está a ser realizada no local", acrescentou a fonte.
A vítima foi transportada pelos Bombeiros Voluntários do Montijo para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.
De acordo com a PSP, o autor dos disparos ainda não foi detido.
A investigação deste caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.