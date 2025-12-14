Ouvir
Acidente

Homem de 57 anos morre em despiste de motociclo no concelho de Avis

14 dez, 2025 - 14:35 • Lusa

O óbito foi declarado no local pelo médico de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) mobilizado para as operações de socorro.

Um homem de 57 anos morreu este domingo na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada Regional 244, no concelho de Avis, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o acidente aconteceu entre Galveias, no concelho de Ponte de Sor, e Avis.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta para o acidente foi dado às 11h49, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) mobilizado para as operações de socorro ao sinistro.

Foram mobilizados para o local um total de 17 operacionais dos bombeiros de Avis, do INEM e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor, e o helicóptero.

