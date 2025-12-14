Ouvir
Incêndio urbano em Gaia com um ferido por inalação de fumo

14 dez, 2025 - 15:21 • Lusa

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital local numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Avintes.

Um incêndio numa habitação em Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia, provocou este domingo um ferido, por inalação de fumo, que foi transportado ao Hospital Santos Silva.

Segundo fonte da proteção Civil de Gaia, o incêndio deflagrou na cozinha, mas quando os bombeiros chegaram ao local, já estava extinto.

Aparentemente, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital local numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Avintes, concelho de Gaia.

Para o local foram mobilizados os Sapadores de Gaia, com 12 operacionais e quatro viaturas, que após trabalhos de ventilação da habitação já "estão a desmobilizar", cerca das 14:30.

