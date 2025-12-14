Jovem de 16 anos agredido com arma branca em Camarate

14 dez, 2025 - 13:28 • Lusa
Um jovem de 16 anos foi agredido com arma branca na madrugada deste domingo em Camarate, concelho de Loures, em circunstâncias que a PSP disse desconhecer.
Fonte da Direção Nacional da PSP disse à Lusa que a agressão ocorreu na Avenida Bombeiros Voluntários de Camarate, "próximo de uma rulote" de venda de comida e bebidas.
O autor da agressão, segundo a PSP, ainda não foi detido.
A fonte disse ainda desconhecer o número de perfurações sofridas pelo adolescente, que foi transportado ao Hospital D. Estefânia, em Lisboa, com ferimentos "aparentemente" ligeiros.