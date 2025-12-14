Ouvir
Crime

Jovem de 16 anos agredido com arma branca em Camarate

14 dez, 2025 - 13:28 • Lusa

Não se sabe quantas vezes o jovem foi esfaqueado. Vítima foi transportada ao Hospital D. Estefânia, em Lisboa, com ferimentos "aparentemente" ligeiros.

Um jovem de 16 anos foi agredido com arma branca na madrugada deste domingo em Camarate, concelho de Loures, em circunstâncias que a PSP disse desconhecer.

Fonte da Direção Nacional da PSP disse à Lusa que a agressão ocorreu na Avenida Bombeiros Voluntários de Camarate, "próximo de uma rulote" de venda de comida e bebidas.

O autor da agressão, segundo a PSP, ainda não foi detido.

A fonte disse ainda desconhecer o número de perfurações sofridas pelo adolescente, que foi transportado ao Hospital D. Estefânia, em Lisboa, com ferimentos "aparentemente" ligeiros.

