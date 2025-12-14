Ouvir
Movimento no Aeroporto da Madeira regressa à normalidade

14 dez, 2025 - 10:15 • Lusa

Na sexta-feira e no sábado o arquipélago da Madeira foi afetado pela depressão Emília com vento forte, queda de neve e chuva, pontualmente forte.

O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira — Cristiano Ronaldo, que esteve condicionado nos últimos dois dias devido ao mau tempo, está este domingo a decorrer com normalidade, segundo a informação na página da ANA- Aeroportos de Portugal.

Mais de uma centena de voos foram cancelados, o que afetou milhares de passageiros, tendo os aviões começado a aterrar na ilha da Madeira a partir das 2h54.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira informou que até às 8h00 de hoje registou um total de 325 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

"Com o desagravamento da situação, prevê-se uma reposição gradual dos condicionamentos preventivos ao longo do dia de hoje", lê-se na informação do SRPC.

Segundo este serviço, nos últimos dias foram notificadas 194 quedas de árvores, 29 quedas de elementos de construção, 37 quedas de rede elétrica, nove movimentos de massadas, entre outras ocorrências.

Todos os concelhos da Madeira foram afetados pelo mau tempo, tendo sido o Funchal o que teve necessidade de mais intervenções, com 110 situações, seguindo-se o de Santa Cruz (74), Machico (45) e Calheta (31).

Nestas ocorrências estiveram envolvidos 712 operacionais e 339 meios técnicos, menciona ainda o SRPC.

Por seu turno, a capitania do Porto do Funchal prolongou hoje os avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago até às 06:00 de segunda-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento vai ser "fresco a muito fresco, por vezes forte (na ordem dos 60 quilómetros por hora) no início da manhã, diminuindo gradualmente para moderado a fresco a partir da tarde, por vezes muito fresco até início da noite".

Na costa norte, as ondas vão ser até os cinco metros, "diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros", sendo até os 2,5 metros na parte sul.

Esta autoridade regional reforça as recomendações a ter na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeira, nomeadamente a necessidade de reforço e vigilância das embarcações, evitar locais expostos à agitação marítima e não praticar pesca lúdica.

