Movimento no Aeroporto da Madeira regressa à normalidade

O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira — Cristiano Ronaldo, que esteve condicionado nos últimos dois dias devido ao mau tempo, está este domingo a decorrer com normalidade, segundo a informação na página da ANA- Aeroportos de Portugal.

Na sexta-feira e no sábado o arquipélago da Madeira foi afetado pela depressão Emília com vento forte, queda de neve e chuva, pontualmente forte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mais de uma centena de voos foram cancelados, o que afetou milhares de passageiros, tendo os aviões começado a aterrar na ilha da Madeira a partir das 2h54.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira informou que até às 8h00 de hoje registou um total de 325 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

"Com o desagravamento da situação, prevê-se uma reposição gradual dos condicionamentos preventivos ao longo do dia de hoje", lê-se na informação do SRPC.

Segundo este serviço, nos últimos dias foram notificadas 194 quedas de árvores, 29 quedas de elementos de construção, 37 quedas de rede elétrica, nove movimentos de massadas, entre outras ocorrências.