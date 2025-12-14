Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSP com mais de mil propostas de cancelamento de títulos de residência em 2025

14 dez, 2025 - 18:10 • Lusa

Propostas de cancelamento de títulos de residência, decorrentes de ações no aeroporto de Lisboa, foram encaminhadas para a AIMA.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já avançou com mais de mil propostas de cancelamento de títulos de residência, decorrentes de ações no aeroporto de Lisboa, desde o início do ano, segundo foi este domingo avançado em comunicado.

Estas propostas foram feitas no âmbito das ações de controlo fronteiriço, sob a responsabilidade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), e através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço (DSACF), no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, explica a PSP, em comunicado.

As propostas de cancelamento de títulos de residência são remetidas à AIMA -- Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que é responsável pela decisão administrativa.

Entre os motivos mais frequentes para estas propostas encontram-se a "utilização de documentos falsos ou fraudulentos, situações de obtenção do título através de declarações enganosas, bem como casos em que se identificam condutas incompatíveis com as regras associadas à permanência legal em território nacional", de acordo com a PSP.

A entidade destaca, neste balanço do trabalho desenvolvido no controlo fronteiriço, o "reforço da capacidade de deteção, a melhoria dos procedimentos de verificação e a cooperação entre a PSP e a AIMA".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?