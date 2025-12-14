PSP com mais de mil propostas de cancelamento de títulos de residência em 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já avançou com mais de mil propostas de cancelamento de títulos de residência, decorrentes de ações no aeroporto de Lisboa, desde o início do ano, segundo foi este domingo avançado em comunicado.

Estas propostas foram feitas no âmbito das ações de controlo fronteiriço, sob a responsabilidade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), e através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço (DSACF), no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, explica a PSP, em comunicado.

As propostas de cancelamento de títulos de residência são remetidas à AIMA -- Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que é responsável pela decisão administrativa.

Entre os motivos mais frequentes para estas propostas encontram-se a "utilização de documentos falsos ou fraudulentos, situações de obtenção do título através de declarações enganosas, bem como casos em que se identificam condutas incompatíveis com as regras associadas à permanência legal em território nacional", de acordo com a PSP.

A entidade destaca, neste balanço do trabalho desenvolvido no controlo fronteiriço, o "reforço da capacidade de deteção, a melhoria dos procedimentos de verificação e a cooperação entre a PSP e a AIMA".