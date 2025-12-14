Ouvir
  • 14 dez, 2025
País

Suspensas as buscas pelos três pescadores desaparecidos em Caminha

14 dez, 2025 - 14:51 • Lusa

Dois outros pescadores foram localizados durante as buscas, após o naufrágio de um barco de pesca, e transportados em estado consciente para uma unidade hospitalar pelos bombeiros de Caminha.

Interrompidas buscas pelos três pescadores desaparecidos após naufrágio em Caminha. Foto: AMN
Foram suspensas as buscas pelos três pescadores de nacionalidade indonésia que desapareceram ao largo de Caminha, depois da embarcação de pesca local em que seguiam ter naufragado este domingo, cerca das 12h20.

Na embarcação seguiam cinco pessoas, duas das quais foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

As circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas, mas "tudo indica tratar-se de um golpe de mar que atingiu a embarcação", quando este se aproximava da barra, disse o capitão do Porto de Caminha, Fernando Pereira, aos jornalistas. O responsável pela capitania confirmou também que os três pescadores desaparecidos não se encontravam no interior da embarcação.

As buscas por mar e ar serão retomadas na segunda-feira assim que existir visibilidade, prevendo-se um alargamento progressivo da área pesquisada até Viana do Castelo. Durante a noite vai manter-se a vigilância a partir de terra.

Maior embarcação do Porto de Caminha

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que na sequência de um alerta recebido pelas 12h20, foram de imediato iniciadas buscas, por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, e, por ar, por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outra espanhola.

Durante as operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, foi possível localizar duas das vítimas, o mestre da embarcação e um pescador de nacionalidade indonésia, tendo sido posteriormente assistidas e transportadas em estado consciente para uma unidade hospitalar pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha. Foi ativado o respetivo apoio psicológico.

O acidente ocorreu numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha. A ondulação estava na altura com cerca de 3 metros. A embarcação, que é a de "maior dimensão no Porto de Caminha", possui "alguma robustez", declarou a capitania. Os tripulantes que resistiram ao acidente ainda não foram ouvidos, mas já forneceram algumas informações às autoridades.

[Notícia atualizada às 17h54, depois da suspensão das buscas pelos três sobreviventes]

  • 14 dez, 2025
