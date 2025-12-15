Amadora-Sintra. 8 horas de espera para doentes muito urgentes

Pelas 9h00 o tempo de espera para os cinco doentes classificados como muito urgentes rondava as 8h00 para uma primeira observação depois da triagem. Um tempo bastante elevado na Urgência Geral, que contrasta com os lugares vazios na sala onde os pacientes aguardam para ser atendidos.

Há muitas cadeiras vazias ao início do dia, sendo que o tempo de espera para as pulseiras amarelas (doentes urgentes) chegou a ser nulo. No entanto, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde, situa-se agora nas 11 horas.

O país atravessa semanas "particularmente exigentes" - classificação da Ministra da Saúde. O pico da gripe deverá ser atingido até ao final do ano e, especialmente nesta fase, o Governo recomenda fortemente que Linha SNS 24 (808 24 24 24) seja contactada para aferir a necessidade de uma deslocação ao hospital. Se essa for a opção, aconselha-se o uso de máscara.